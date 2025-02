Thesocialpost.it - Previsioni meteo domenica 2 febbraio, allerta arancione su Sardegna e Sicilia per pioggia e vento

In arrivo un’ondata di maltempo sulle isole maggiori e sulle regioni meridionali. Un’area di bassa pressione si sposterà dalla Tunisia al Mar Tirreno meridionale, determinando un peggioramento delle condizioni, con forti venti e temporali.Leggi anche:domani in Italia: le regioni interessateL’avviso della protezione civileSulla base delle, il Dipartimento della protezione civile ha emesso un avviso di condizioniavverse. Da ieri sono attese precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla, in estensione ae Calabria durante la notte e, dalla mattina successiva, a Campania, Basilicata e Puglia. I fenomeni saranno caratterizzati da forti rovesci, attività elettrica e raffiche diintense. Inoltre, sono previsti venti da forti a burrasca sud-orientali sulla, con estensione a Calabria e Puglia, causando possibili mareggiate lungo le coste esposte.