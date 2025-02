Biccy.it - Presa in giro per Fedez in un importante programma tv spagnolo

Delle dichiarazioni choc di Fabrizio Corona su Chiara Ferragni,e Angelica Montini non si parla solo nel nostro paese, ma anche in Francia, Inghilterra, Germania, Spagna, Portogallo, Brasile e molti altri paesi nel mondo. E proprio dalla Spagna ieri sera è arrivata unainlegata a una delle rivelazioni fatte da Fabrizio Corona a Falsissimo.inal Benidorm Fest 2025: la battuta su.Ieri sera è andata in onda la finale del Benidorm Fest 2025, uno show organizzato per scegliere la canzone che rappresenterà la Spagna all’Eurovision Song Contest. Al momento di lanciare il televoto, la conduttrice ha fatto una battuta sulla chiamata cheavrebbe fatto ad Angelica prima di sposare Chiara: “Dopo aver visto tutte le esibizioni, potete prendere il vostro telefono come ha fattocinque minuti prima di sposarsi e mandare un simpatico messaggio o una chiamata per votare il vostro artista preferito”.