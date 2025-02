Lanazione.it - “Preoccupati per le chiusure“. Il sindaco sollecita interventi

"Esprimo viva preoccupazione per ledel complesso di Santa Maria Corteorlandini e della Biblioteca Statale di Lucca": l’allarme arriva direttamente dalMario Pardini che in una nota dichiara di essersi già attivato con tutti gli organi competenti. La chiusura d’urgenza della Biblioteca Statale avvenuta venerdì scorso segue di pochi giorni quella della storica chiesa per rischi legati a tensioni strutturali. Così, nell’arco di poco tempo due spazi di notevole importanza sono stati interdetti al pubblico. E per quanto non siano di proprietà comunale, Pardini ha deciso di intervenire. "Ledel complesso – scrive il– ci hanno costretti a recintare parte della piazza con tutti i conseguenti disagi per i cittadini. Benché gli edifici in oggetto non siano di proprietà del Comune, si tratta di parti centrali del patrimonio culturale e storico della città e di importanti luoghi di aggregazione per la comunità.