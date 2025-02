Lanazione.it - Premio Barnaba, parte il concorso di racconti inediti su esperienze nei musei

Firenze, 2 febbraio 2025 -e sorprendenti, testimonianze inattese e originali dipersonali vissute in un museo, luogo di opere d’arte, strumenti di scienza od oggetti di varia natura, ma anche di incontro tra persone e idee, scoperte e passioni, tra ricordi, curiosità e fantasie, capaci di diventare patrimonio di tutti: questi sono stati i protagonisti della prima edizione del, illetterario ideato dal Museo Galileo, che torna dopo il successo dell’anno scorso. È già possibile inviare la propria candidatura percipare alla seconda edizione: i lavori – opere inedite in lingua italiana, di massimo 30.000 battute spazi inclusi – dovranno pervenire entro il 31 marzo, con le modalità indicate sul sito del Museo Galileo. La premiazione si terrà a Pieve Santo Stefano (Arezzo) nell’ambito del prestigiosoPieve Saverio Tutino, che si svolgerà il prossimo settembre 2025.