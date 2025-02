Monzatoday.it - Pregiudicati, ubriachi e schiamazzi: chiuso per 30 giorni un bar a Varedo

Leggi su Monzatoday.it

è statoun bar per motivi di ordine e sicurezza pubblica.tra i clienti,, episodi di violenza con risse in strada e gruppetti di persone che stazionavano fuori dal locale anche per tutta la notte, dopo la chiusura, rendendo impossibile per i residenti.