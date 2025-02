Ilgiorno.it - Prato Valentino guarda al 2050. Obiettivo: attrarre turisti tutti i mesi dell’anno, anche senza neve (che si vedrà sempre meno)

Leggi su Ilgiorno.it

Teglio (Sondrio) – Un turismo di domani che sia, in primis, un turismo per tutte le stagioni e non solo per quella della, sulla quale per altro pare ormai evidente bisognerà farconto. Indispensabile, dunque, individuare economie alternative allo sci, sostenere buone pratiche di adattamento al cambiamento climatico e destagionalizzare l’offerta, immaginando nuove forme di fruizione rispettose dell’ambiente e delle comunità locali. Sono questi i punti di forza e gli auspicati punti di arrivo di “: progettazione partecipata per il turismo di domani”, progetto di Unimont – polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, Università degli Studi Milano-Bicocca e Associazione Val.Te.Mo, selezionato da Fondazione CAriplo all’interno del bando “Montagne in transizione”.