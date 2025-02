Pozzuoli alla Wellness Power Club un sabato di inclusione

Leggi su Ilblogdigio.it

Si svolgerà il prossimo8 febbraio alle 11.30 la presentazione del libro di Giovanna Di Francia "Anche in Carcere Viene Natale" presso il Villaggioin Via Campana 266,. Interverrà l'autrice, Giovanna Di Francia, l'artista e scrittrice Lady Marion e la coautrice del libro Nanà. Modererà l'incontro Maria Laura D'Amore, già componente della Commissione per le