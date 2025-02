Lanazione.it - Poti, vip e attori sul set. Benvenuti ritrova Brogi

Stuzzicadenti d’oro appartenuti all’imperatore Giulio Cesare battuti a "un milione di euro", un’opera post moderna di un maestro fiammingo che ne vale "novecento mila", e poi "Un Tiziano originale con malattia rara, 140 centimetri di pura sfacciataggine.". Quanto potrebbe mai costare? E c’è davvero bisogno di un’asta per riconoscere il valore di una persona? All’Auditorium "Cosimo Piccinno" del ministero della Salute è stata lanciata la campagna di sensibilizzazione #UNIAMOleforze per la Giornata delle Malattie rare, che si celebrerà il 28 febbraio in tutto il mondo. Per l’occasione è stato presentato anche lo spot di sensibilizzazione prodotto da Revok ePictures, la divisione cinematografica della Cooperativa ‘Il Cenacolo’ e prima casa di produzione sociale al mondo. La scena è quella di un’asta d’arte e sul set, allestito nel Museo Diocesano di Arte Sacra, si sono presentati in tantissimi per le 40 comparse previste.