Post Zalewski Roma al lavoro | Ghisolfi pesca dal Twente

Archiviata la vittoria per 2-0 con l’Eintracht Francoforte, per laè già tempo di guardare avanti. I giallorossi hanno ripreso a correre dopo la sconfitta patita con l’AZ Alkmaar e vogliono proseguire su questa strada. L’idea è quella di avvicinarsi sempre di più al 7°o, valido per una qualificazione in Conference League. Un obiettivo che appare alla portata, con un girone di ritorno tutto da disputare. I capitolini stanno limando gli ultimi dettagli in vista del match con il Napoli, in programma oggi 2 febbraio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match delicato, contro un cliente che sta lottando per lo Scudetto.Al tempo stesso, però, tiene banco la fase finale di questa sessione invernale di calciomercato. Il direttore tecnico Florentdesidera rimpolpare la rosa a disposizione di Claudio Ranieri, colmando le lacune ancora presenti in alcuni reparti.