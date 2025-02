Thesocialpost.it - Porto di Bari, i 43 migranti di ritorno dall’Albania accolti da Arci e Sinistra Italiana: “Benvenuti”

Neldisi è svolta una manifestazione in cuie Ong hanno festeggiato l’arrivo di 43a bordo di una motovedetta della Guardia costiera proveniente. La nave, che trasporta immigrati liberati e riportati in Italia a seguito della sentenza della Corte d’Appello di Roma, è stata accolta con spettacolari fuochi d’artificio organizzati da. Nel frattempo, una delegazione del Pd era presente a Gjader per scortare immigrati senza permesso di soggiorno.Leggi anche: Giorgia Meloni non si arrende, 49sbarcati in AlbaniaAccoglienza e criticheLa segretaria Elly Schlein ha preso la parola in modalità virtuale per attaccare il governo, denunciando quella che ha definito l’ipocrisia di Meloni. Schlein ha criticato il riferimento al caso di una bambina di 11 anni, unica superstite di una tragedia in mare, sostenendo che il governo non abbia ringraziato la Ong che ha salvato la piccola.