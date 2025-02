Porti catena logistica più digitale | tecnologie adottate dal 70% delle Autorità

Leggi su Ildenaro.it

Tra i traguardi più significativi raggiunti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di competenza del MinisteroInfrastrutture e dei Tras(MIT), spiccano quelli legati alla digitalizzazione della. Lo dice in una nota il MinisteroInfrastrutture e dei Tras. Con il conseguimento, nell’ambito della sesta rata PNRR, del target relativo all’investimento M3C2 – 2.1, finanziato con una dotazione di 250 milioni di euro – si legge – il MIT ha avviato e dato impulso ad una trasformazione profonda del settore logistico, puntando sulla dematerializzazione dei processi, sempre più automatizzati e interconnessi.Al centro di questa rivoluzione vi sono i Port Community System (PCS), piattaforme digitali interoperabili che mettono in rete operatori pubblici e privati per migliorare l’efficienza e la sostenibilità del trasporto merci e della