Pontedera-Pineto 3-2, granata avanti col cuore

(Pisa), 2 febbraio 2025 – Vittoria diper il, che col 3-2 sul(una sola sconfitta nelle precedenti 10 partite) balza al decimo posto in classifica, in zona play off, e mette un buon +6 sui play out. Gara ricca di colpi di scena, con gli abruzzesi in vantaggio dopo 10' con una inzuccata di Gambale e i locali capaci di ribaltarla in 3' con il sinistro di Vitali (poi espulso nel recupero per doppia ammonizione) e il piattone di Corona. Nella ripresa al 29' il neo entrato Fabrizi agguanta il pari ancora di testa, ma appena 2' dopo Borsoi commette fallo di mano in area: dal dischetto Ladinetti fissa il 3-2 che la squadra di Menichini tiene fino al sesto minuto di recupero. Prossimo impegno per i, domenica a Campobasso.3-2(4-2-3-1): Tantalocchi; Cerretti, Moretti, Martinelli (33’ st Espeche), Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala (19’ st Gaddini); Corona (19’ st Italeng).