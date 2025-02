Ilgiorno.it - Ponte Nossa, incidente tra due auto: otto feriti, uno in gravissime condizioni

(Bergamo), 2 febbraio 2025 – Grave, questa mattina verso le 9.30, sulla statale 671 della Val Seriana, all’incrocio tra via Europa e via Marconi, a. Stando alle prime informazioni, due- una Renault Clio e una Volkswagen Touran – si sarebbero scontrate e sarebbero rimaste ferite 8 persone, una delle quali in gravi. Immediato l’intervemto dei soccorsi con tre ambulanze e un’medica. Tra le persone coinvolte anche una ragazzina di 11 anni. Alcunisono stati trasportati in codice verde e giallo alle cliniche Gavazzeni e all’ospedale di Piario. Un 33enne che ha riportato un trauma cranico ed è stato portato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Bergamo e i carabinieri della compagnia di Clusone: da chiarire le cause e l’esatta dinamica dello schianto.