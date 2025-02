Laspunta.it - Pomezia, la maggioranza approva il bilancio. Respinti tutti gli emendamenti dell’opposizione.

Consiglio comunale come al solito sempre sul filo del rasoio, quello di. L’opposizione ha attaccato laguidata dal Sindaco Felici sul DUP, il documento unico di programmazione. Il documento diche accompagna il. Uncomplicato, anche per via della vicenda dei debiti fuori.Il Dup e ilè stato poito, al termine di una lunga seduta consigliare con 16 voti favorevoli e 9 contrari.Non sono mancati momenti di vivace scontro politico. Per l”opposizione “Questonon ha una visione, questa amministrazione non ha nessuno visione di come deve essedomani.” Hanno più volte sottolineato i consiglieri di opposizione, dal Pd, al movimento 5 stelle. “Nessuna politica per i giovani, nessun intervento per migliorare la città, progetti faraonici senza risorse, situazioni disastrose come quella della raccolta dei rifiuti gestita in maniera poco attenta nonostante le nostre sollecitazioni sui rischi che potevano celarsi ad affidare il servizio alla ditta alla quale oggi avete revocato il servizio” Hanno sottolineato i consiglieri di opposizione.