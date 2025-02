Ilgiorno.it - Polo del cinese al Bertarelli. Lingua, cultura e viaggi. Patto con l’istituto Confucio

Nasce undidattico per l’insegnamento dellaal-Ferraris, in collaborazione condell’Università degli Studi di Milano. Ilera stato introdotto per la prima volta nei programmi del liceo linguistico di Porta Romana un anno fa e oggi conta già tre classi, due prime e una seconda, per un totale di circa 90 studenti. "A pochi giorni dall’avvio delle iscrizioni, altri 50 ragazzi si sono già iscritti: è unamolto richiesta – sottolinea il preside Federico Militante –. Abbiamo deciso di consolidare questa offerta siglando un accordo condell’Università degli Studi di Milano. Questa collaborazione potrà arricchire il percorso formativo degli studenti e favorire un autentico scambio interle tra le due istituzioni.