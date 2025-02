Ilrestodelcarlino.it - Polizia locale, sicurezza stradale in primo piano: in un anno 722 i veicoli sospesi dalla circolazione

E’ stata intensa l’attività dellamunicipale di Osimo nel 2024 da poco concluso. I punti decurtati ai conducenti sono in totale 4mila e 550, 722 iper assenza di revisione e in aumento ioggetto di fermo o sequestro per mancanza di copertura assicurativa per un totale di 332. Sono stati 5mila e 492sottoposti a verifica. 53 le sanzioni per utilizzo del cellulare durante la guida, 46 per omesso utilizzo delle cinture di, 9 sanzioni per guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti mentre in 5 casi i conducenti sono stati sanzionati per inottemperanza all’alt o rifiuto di esibire i documenti di. Particolare attenzione è stata riservata al controllo delle soste negli spazi riservati alle persone con disabilità dove sono state accertate 28 sanzioni e 10 violazioni per uso improprio dell’autorizzazione alla sosta.