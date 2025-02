Ilfattoquotidiano.it - Polemiche per il programma di educazione sessuale Teen Star, “ispirato” da Wojtyla. Pd: “Mancano basi scientifiche”

Si accende la polemica politica sui corsi diproposti di(Sexuality teaching in the context of adult responsibility),di stampo cattolicoall’impostazione “antropologica ripresa da Karol– si legge sul sito -, che riflette sul valore intrinseco della persona e della sessualità, profondamente inscritta nell’essere umano”. Ad accendere i riflettori sul caso, arrivato in Parlamento e in Regione Veneto attraverso due interrogazioni del Partito Democratico, è stato Daniele Terzariol, capogruppo dem a San Donà di Piave dove ad aprile scorso si sono tenute delle lezioni con una classe della secondaria “Lucia Schiavinato”. A mettere sotto accusa l’ente – accreditato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito – sono l’onorevole Rachele Scarpa e la consigliera regionale Francesca Zottis che chiedono “trasparenza e maggiore controllo su queste attività educative”.