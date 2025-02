Ilrestodelcarlino.it - Polemica per la ‘Festa della Madonna’, divide la serata disco

Forlì, 2 febbraio 2025 – A Terra del Sole ha destato clamore e perplessità il titolo dell’evento in programma lunedì sera a Le Chateau, il localein seno al Castello del Capitano delle Artiglierie: una. Una scelta non proprio felice che ha indotto il primo cittadino del Comune termale e mediceo, Francesco Billi, a prendere le distanze dalla manifestazione. “In qualità di sindaco – le parolefascia tricolore -, intendo conre il disappunto di una parte rappresentativacomunità locale nell’apprendere che si svolgerà in paese un evento privato di intrattenimento intitolato, in concomitanza con le celebrazioniPatrona di Forlì, e pubblicizzato utilizzando in maniera impropria l’effigie di Nostra Signora di Lourdes”. Un disagio legato alla “radicata devozione mariana” che da sempre ha caratterizzato le due località affratellate sotto un unico gonfalone.