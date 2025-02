Rompipallone.it - Pohjanpalo J|Medical: colpo di scena per l’attaccante! Visite mediche in corso

Ultimo aggiornamento 2 Febbraio 2025 12:00 di Alessiadiimprovviso perche in queste ore sta svolgendo lea Torino presso ilUn’ultima ora clamorosa ha dell’incredibile:in queste ore sta svolgendo lea Torino presso il, sede medica della Juventus.Il calciatore ha deciso così di lasciare il Venezia da capitano, nonostante la posizione di classifica critica e non ben salda. L’obiettivo salvezza per i lagunari è sempre più difficile, adesso distante cinque punti. Eppure il gioco espresso da Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia, ha messo in difficoltà molte squadra tra cui proprio la Juventus e altre big. I risultati però stentano ad arrivare, con il club che ora è atteso da sfide complicate.al, ecco cosa sta succedendoJoelquesta mattina è finito sulla bocca di tutti per via della sua presenza al, ma il motivo è stato immediatamente spiegato.