Calcionews24.com - Pohjanpalo addio Venezia, visite mediche in corso al J Medical e poi sarà rosanero: le cifre

Leggi su Calcionews24.com

inal Jper il Palermo: si chiude la sua esperienza al, ecco quanto incassano i lagunari Joeldiceal. Il calciatore, come riportato da Sky Sport, si trova in questo momento al Ja Torino per fare leper il Palermo: una .