Pochi taxi rebus senza soluzione Il Comune | Abbiamo le mani legate

Nel “far west” delle app prolifica l’emergenzaa Monza e dall’amministrazione comunale comunicano che poco si può fare se non interviene il Governo. Da tempo, anche per la denuncia dei consiglieri di Civicamente Paolo Piffer e del Gruppo Misto Martina Sassoli, è emerso come in città, soprattutto in determinati orari e giorni, sia difficile trovare undisponibile. In particolare la sera dopo le 20, ma non solo. Anche i tassisti convenzionati con ilsono consapevoli del problema, avendolo già fatto presente in più colloqui con l’amministrazione. Ma "deregulation e normativa obsoleta non consentono ai Comuni di organizzare il servizio", puntualizza l’assessore al Commercio di Monza, Carlo Abbà. Concetto che ha ben espresso durante la seduta congiunta svolta nei giorni scorsi tra la Commissione consiliare politiche del territorio e quella per il bilancio e attività produttive, appositamente dedicata al tema licenzein città.