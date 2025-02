Lanazione.it - Pitti Filati convince: "Vetrina importante. Tanti i brand presenti"

L’edizione 96 diha registrato un’affluenza di 2.850 compratori, dei quali 1.050 provenienti dall’estero, da più di 50 paesi. In mostra c’erano le filature italiane e internazionali, e le novità delle aziende di riferimento del mondo della maglieria, per un totale di 116 espositori, 29 provenienti dal distretto pratese. Complessivamente sono stati registrati circa 3.400 visitatori per una delle fiere di riferimento del settore. "L’edizione estiva è sempre più debole, ma è comunque un’occasione per incontrare operatori impor- interviene Raffaella Pinori, Pinori-.Immagine è un concentrato di design, unaper i più impordel mondo. Un focus del segmento specializzato sulla maglieria che dal 2020 ha ripreso forza. Resta una fiera fondamentale, insieme agli altri appuntamenti fieristiciè una kermesse da difendere e alla quale èpartecipare".