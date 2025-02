Lanazione.it - Pistoiese, torna subito a correre. Tre punti per dimenticare Ravenna

"Dasiamo usciti sconfitti ma non ridimensionati". Quello che Alberto Villa vuole dire in primis alla sua squadra ma anche a tutto l’ambiente arancione, è che lanon mollerà un centimetro da qui alla fine del campionato. Al termine della stagione mancano tredici partite e iin palio sono molti, ma sarà fondamentalere fin daalla vittoria, a partire dalla sfida interna col Lentigione (fischio d’inizio al Melani alle 14.30). Un impegno tutt’altro che abbordabile, coi gialloblu che hanno gli stessiin classifica della, 40, e già all’andata fermarono Polvani e compagni sul pari a reti inviolate. "L’amarezza per il ko dirimane – ha detto il tecnico Villa alla vigilia –, ma io ho visto anche tanti aspetti positivi e l’ho detto alla squadra in settimana.