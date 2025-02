Juventusnews24.com - Pisa Juventus Under 17 0-4, subito De Brul in rete! Durmisi, Bracco e Badarau fanno felice Cioffi

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews2417 0-4,Dein: il tabellino e il resoconto del match vinto dai bianconeriLa17 di mistercontinua a vincere e convincere: i bianconeri battono anche ilin trasferta per 4-0: reti die del neo arrivato De, difensore prelevato dal Genk in questa sessione di calciomercato.Altra grande prestazione per la Juve che continua a volare in classifica: un gruppo maturo e reso ancora più completo dopo il mercato.Leggi sunews24.com