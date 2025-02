Lanazione.it - Pioggia e vento: crolla un pino. Era a basso rischio cedimento. Terzo caso in pochi giorni

La forestazione urbana come strumento per affrontare isole di calore e allagamenti in città. È la ricetta individuata dal "Piano del verde" lanciato venerdì dal Comune di Firenze e portato avanti da un team di professionisti coordinato da Alberto Giuntoli, paesaggista, co-fondatore dello Studio internazionale Bellesi Giuntoli, già docente dell’Università di Firenze, membro del Comitato nazionale per lo sviluppo del verde pubblico del Ministero dell’Ambiente e dell’American Society of Landscape Architects. Giuntoli, quanto è verde, oggi, Firenze? "La città conta 77mila piante pubbliche, tutte monitorate, ma anche un patrimonio privato studiato per la prima volta grazie all’intelligenza artificiale. Siamo così arrivati a quantificare una copertura arborea del 32%, rispetto al parametro del 30% indicato in letteratura scientifica.