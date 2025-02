Quotidiano.net - Piero Gobetti. A lezione di economia da Luigi Einaudi

Patuelliviene sempre ricordato per la sua sterminata cultura anticipatrice, per la sua intransigenza morale e per essere scomparso giovanissimo, nel 1926, quasi cent’anni fa, quando non aveva ancora compiuto 25 anni. Mafu anche studioso di(Francesco Tesio,e l’, Edizioni di storia e letteratura), sulle orme di, suo professore di Scienza delle finanze alla facoltà di Giurisprudenza a Torino .sopravvisse 35 anni alla scomparsa die nella sua lunga vita di studi poté dimostrare la sua coerenza e profondità di pensiero che gli valse la nomina a governatore della Banca d’Italia per la ricostruzione dell’Italia e poi l’ea presidente della Repubblica, il primo dopo l’approvazione della Costituzione. La breve vita privò, invece,della possibilità di conoscere le evoluzioni e le involuzioni dei drammatici fenomeni sociali degli anni immediatamente successivi alla prima guerra mondiale.