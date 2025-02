Ilgiorno.it - Piazza della stazione da rifare. Scelti i vincitori del concorso

Un luogo dove incontrarsi, chiacchierare, camminare, sedersi, trascorre del tempo. Una vera e propriainsomma, non solo una strada dove andare e venire sempre di fretta, al massimo sostare per qualche minuto in auto, giusto il tempo di lasciar scendere o far salire a bordo un passeggero da accompagnare. Lo sarà la futura nuovadi Olgiate Molgora, una delle stazioni più importantizona, dove si fermano e partono anche treni regionali. L’hanno immaginata, disegnata e progettata gli architetti Gabriele Panzeri, Elena Cavedini, Francesco Pavan e Luca Panzeri. Con loro anche l’agrotecnico Roberto Cigliano e il collega Roberta Di Palma per quanto riguarda le aree verdi, e i restauratori Alessandra Barbero e Lidia Viganò per la caratteristica fontana. Sono loro ideldi idee per la riqualificazione appuntodi Olgiate Molgora.