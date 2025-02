Ilgiorno.it - Piazza Adriano Olivetti : "Un “business district” simbolo d’innovazione"

Leggi su Ilgiorno.it

Un enorme spiazzo in cubetti di pietra, punteggiato da alberelli e panchine, dotato di vasche d’acqua e totem multimediali: inaugurata nel 2018 durante la Green Week e intitolata al celebre imprenditore di Ivrea,si stende tra Fondazione Prada e la sede-museo di Fastweb, in un’area a forte crescita immobiliare, a due passi dal cantiere per il nuovo Villaggio Olimpico. Questo ““ in zona Vigentino ospita una serie di uffici, un bar, una pokeria e ora pure un locale per il brunch, oltre a installazioni come la scritta a specchi "Tu sei futuro". "È unapulita e curata - osserva Christian Oliveri, che lavora qui - La frequentano soprattutto i dipendenti, durante le pause. Quando c’è bel tempo pranziamo fuori, anche se intorno ci sono pochi locali".