Pianese-Lucchese 2-0, solo recriminazioni per i rossoneri

Piancastagnaio (Siena), 2 febbraio 2025 – Il derby tra lae lase lo aggiudica la formazione di casa, che con il minimo sforzo porta a casa i tre punti. Con i, che però possonorecriminare sulle occasioni avute e come al solito non concretizzate. Lasi presenta a Piancastagnaio con le squalifiche di Saporiti e Catanese, ma con la novità di Melgrati in porta, mentre partono dalla panchina gli ultimi arrivati Rizzo, Salomaa e Gheza. Coppia inedita in attacco formata da Magnaghi e dal giovane Selvini. Laparte aggressiva, ma all’11’ è lache ha la prima buona occasione con Gucher che serve Magnaghi, che però non riesce a controllare la palla. La formazione di casa risponde poco dopo con Frey, ma il suo tiro termina di poco alto. Di nuovo in avanti Gucher al 17’, ma questa volta Boer para.