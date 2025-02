Sport.quotidiano.net - Pianese in casa. Arriva la Lucchese. Formisano: "Vale tanto per noi e loro"

Sarà il derby toscano traa occupare il fine settimana dello stadio Comunale di Piancastagnaio. La formazione amiatina, reduce dalla sconfitta ligure contro la capolista Virtus Entella, dovrà infatti fare i conti con i rossoneri, avolta impegnati nella corsa salvezza. Le pantere, che nelle ultime settimane hanno cambiato molto,no sulle ali dell’entusiasmo dopo il 2-1 inifilato all’Ascoli. A fischiare il calcio d’inizio, in programma alle 17,30 di oggi sarà Simone Gavini di Aprilia, coadiuvato da Giovanni Boato (Padova) e Thomas Storgato (Castelfranco Veneto). "Veniamo da una buona prestazione contro la squadra più forte del momento. Abbiamo tenuto bene il campo, con grande ordine, contro una squadra superiore per forza e ampiezza della rosa". Parte dal 2-0 di Chiavari mister Alessandro(nella foto) per parlare del momento dei suoi, in fase di presentazione della gara.