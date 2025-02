Formiche.net - Phisikk du role – Una Schengen anche per la politica

Due notarelle veloci veloci pescate al volo dalla cronacadi questi giorni. La prima è l’eterno ritorno del dibattito sul centro che non c’è ma che se ci fosse sarebbe meglio perché pare che tutti lo vogliano o provino a intestarselo con diverse dimensioni di spudoratezza. Allo stato la tradizionale vegetazione cespugliosa, che ha caratterizzato negli ultimi decenni il centrismo politico, sembrerebbe indicare una concrezione meno solubile sul fronte destro, da che l’egemonia dell’area non è più di Silvio Berlusconi, inventore della destra e suo cooptatore, ma è passata alla Meloni. Automaticamente la coccarda moderata si è appiccicata sul petto di Antonio Tajani, dato che gli egemoni fanno già la destra/destra.Diverso è il quadrante sinistro, da sempre maestro dei pulviscoli stellari, che non riesce a dare forma a un soggetto “centrista” perché i due maggiori azionisti del brand non si prendono.