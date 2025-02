Europa.today.it - Pescara-Entella 1-1, il Delfino non sa più vincere: cronaca, tabellino e voti

Niente ritorno al successo per il. La vittoria manca dal 30 novembre (dal 21 di quel mese in casa) e non è arrivata nemmeno nella Partitissima con la capolista Virtus. La gara è finita 1-1, fissata da un rigore di Franzoni dopo 6 minuti e da Dagasso nel finale di prima frazione.