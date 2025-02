Lanazione.it - Pescaiola punta un anno da leoni. Grandi investimenti e nuove case

Leggi su Lanazione.it

Nascerà tra il centro polivalente dei Negrita e l’ex deposito di cereali, i silos per gli aretini. E sarà il terzo progetto per rilanciare il quartiere, affollato e dinamico ma per anni ingiustamente considerato la Cenerentola della città. È il progetto portato avanti da una società, tutta aretina che lavora con aziende locali, e che ha scelto di investire su un’area strategica, a ridosso del centro sopratutto con la nuova viabilità e il collegamento del doppio tunnel. Dodici unità abitative per un residence recintato e videosorvegliato. Si sviluppa su diverse tipologie abitative ma il fil rouge è rappresentato dal design innovativo e la cura nelle materie prime e nei dispositvi tecnologici ed ecosostenibili che caratterizzano la filosofia dell’abitare. "La scelta di investire proprio in questa zona è perchè conosciamo bene l’area e sapevamo dell’importante piano di recupero dell’area dell’ex ortofrutticolo", spiega Rosario Demarco, procuratore della società titolare dell’intervento.