Pesaro piega Piacenza, Vuelle-Assigeco finisce 118 a 86

, 2 febbraio 2025 – Questa più che una partita (118 a 86) è sembrata la storia di Pecos Bill. Perché per la formazione di casa è stata una gara di tiro al bersaglio contro unche non è stata in partita nemmeno un tempo: già a metà dei primi venti di gioco il distacco tra le due formazioni sfiorava i venti punti. Un allenamento di fronte a 4mila persone ed anche un brodino' dopo la sconfitta di Avellino e in attesa di sabato quando al palas arriva una delle formazioni più in forma del campionato, e cioè quella Cividale che è allenata da Pillastrini. Nel finale, conavanti di trenta e passa punti, Leka ha mandato in campo anche i baby: Cornis al primo messo dentro si è preso una standing ovation da parte di tutto il pubblico; stessa cosa anche per Stazi, l'altro giovane biancorosso.