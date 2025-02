Formiche.net - Perché per il centrosinistra (che non c’è) è tutta questione di tattica vincente. L’opinione di Guandalini

Chi ci legge sa come la penso. Ilva costruito dal basso, giorno dopo giorno. Così i partiti presenti e futuri che ne faranno parte. Tra la gente per cogliere il sentiment più genuino. Poi la realizzazione può avvenire solo in un modo. Il premier – che è la sostanza – sarà il segretario del partito che avrà preso più voti tra i partiti dell’alleanza. Ed è il solo principio da sottoscrivere solennemente.In questi giorni, però, il dibattito escatologico nel campo largo si sta infuocando e affollando. Quasi tutti esponenti della vecchia Dc, popolari e infine Margherita stanno scalciando per proporre il modo migliore per costruire il rassemblement e vincere le politiche del 2027. In particolare stanno emergendo due filoni di pensiero. Quello di Franceschini, ogni partito va da solo, e quello di Prodi, solo uniti modello Ulivo si farà strike.