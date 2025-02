Justcalcio.com - Perché l’Inter ha preso Zalewski|Calciomercato

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-02 10:42:00 Arrivano conferme:haCalciomercato.com HomehaZalewskihaZalewskiaveva messo in programma da un po’ di tempo la cessione di Buchanan: dopo il rientro dall’infortunio i nerazzurri hanno avuto un colloquio con il giocatore spiegandogli che avrebbero trovato insieme la soluzione migliore per tutti. Sul tavolo sono arrivate diverse offerte e la migliore è stata quella del Villarreal, che per il canadese ha proposto un prestito con diritto di riscatto.