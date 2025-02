Metropolitanmagazine.it - Perché il valico di Rafah è così importante?

Ildiè unsnodo geopolitico legato anche al Congo. Ti spieghiamo.Ildirappresenta l’unica via d’uscita dalla Striscia di Gaza che non attraversa Israele. Da anni, è un’ancora di salvezza per una popolazione intrappolata in un territorio devastato dall’assedio e dalle guerre ricorrenti. Tuttavia, a maggio, le forze israeliane hanno preso il controllo delnell’ambito di un’offensiva su, provocando la chiusura immediata del passaggio. L’Egitto, in risposta, ha sigillato il proprio lato del confine in segno di protesta, rendendo Gaza ancora più isolata.Già prima dell’attuale conflitto, ildifungeva da unico punto di fuga per i palestinesi bisognosi di cure mediche non disponibili nella Striscia, come trattamenti oncologici e interventi chirurgici complessi.