Liberoquotidiano.it - "Perché ho denunciato Lo Voi e Li Gotti": ecco cosa c'è nell'esposto che li inguaia

Il caso Almasri continua ad agitare politica e magistratura. A dare il via all'iscrizione nel registro degli indagati di Giorgia Meloni di due ministri (Piantedosi e Nordio) e un sottosegretario (Mantovano) è stata la denuncia dell'avvocato Luigi Li. Ora però un altro avvocato, Luigi Mele, ha sporto denuncia contro lo stesso Lie il procuratore Francesco Lo Voi. A rivelarlo è il Messaggero: «Ha chiesto di indagare sul primo per i reati di calunnia aggravata, attentato contro organi costituzionali e vilipendio delle istituzioni, e il secondo per omissione di atti d'ufficio aggravata e oltraggio a un corpo politico. Il legale, quindi, ha chiesto la trasmissione della sua denuncia alla Procura di Perugia, guidata da Raffaele Cantone e competente per i reati commessi e subiti dai magistrati romani», spiega il quotidiano romano.