Per riparare proteggere e riportare allo splendore la pelle sensibile che spesso si presenta secca e infiammata basta adottare utilizzare prodotti specifici

Esiste un rapporto molto stretto tra infiammazione e invecchiamento, lo confermano studi su studi: il fenomeno si chiama in-flamm-aging. Contrastando la prima, che si manifesta in caso di, con rossori e ipersensibilita? cutanea, si rallenta il secondo. Proprio come suggerisce il nuovo paradigma della longevita?. «A livello cutaneo, la skincare mirata e puntuale, soprattutto in caso di, rapuna soluzione. Preserva le naturali funzioni riparatorie, favorisce il mantenimento di un aspetto sano e, ripetuta regolarmente, riduce i fenomeni infiammatori. Rivelandosi cosi? una reale arma anti-aging» sostiene la dermatologa Elisabetta Fulgione. La skincare di Victoria Beckham: i tre passaggi per unadall’effetto glow X Leggi anche › La skincare per l’inverno 2025: tempo di burri e cosmetici “barrier-boosting”, ripensare la detersioneLa prima misura e? rapta dalla detersione specifica, delicata ma profonda.