Per fortuna esiste la clinica privata

"La maggior parte delle volte mi rivolgo a cliniche private, raramente passo per l’Ausl – spiega la settantasettenne Elia Tonti -. Il problema sono le liste d’attesa lunghissime. Qualche tempo fa dovevo fare dei raggi e avrei dovuto aspettare 5 o 6 mesi per farli in ospedale, per questo mi sono rivolta a una realtàe in meno di una settimana ho risolto". Elia però non sottovaluta l’importanza di vivere in un Paese in cui la sanità pubblica sia gratuita. "Questo aspetto mi fa stare tranquilla: ho una certa età e sapere che la sanità pubblica è gratis non è da poco. Poi non nego che quando ho avuto bisogno, ho sempre avuto le cure necessarie".