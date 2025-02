Per favore rimani MO! Lo slot dice che Liverpool vuole mantenere Super Salah ad Anfield

Leggi su Justcalcio.com

2025-01-31 14:04:00 Il web non parla d’altro:Arneha chiarito cheMohamedin mezzo all’interesse dei club dell’Arabia Saudita.ha precedentemente detto ben poco sul futuro dell’egiziano adcon il contratto dell’attaccante a causa della scadenza alla fine della stagione.Ma con i rumori dei sauditi che diventano più forti negli ultimi giorni, l’olandese ha fatto il suo tono stamattina nei capi del Club Hope può legare il 32enne a un nuovo accordo.Parlando prima del viaggio di domani a Bournemouth,ha detto: “Sarebbe una sorpresa se qualcuno, ovunque in tutto il mondo,sse che non volevano Mo.“Ha fatto così bene per così tanti anni che probabilmente tutti lo vogliono, e ha fatto così bene senza il mio consiglio per molto tempo, quindi probabilmente può continuare a fare ciò che è meglio per la sua carriera, anche senza il mio consiglio.