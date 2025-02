Iodonna.it - Per affrontare al meglio la mezza stagione sarà indispensabile una giacca a vento leggera, glamour ma dall'appeal sportivo e vagamente vintage. Parola di Miu Miu

Leggi su Iodonna.it

La luce in fondo al tunnel. Dopo mesi trascorsi all’insegna di cappotti pesanti, maglioni avvolgenti e irrinunciabili sciarpe, la monotonia sta per cambiare. In attesa dell’arrivo di giornate più miti e soleggiate, dunque,non farsi cogliere impreparate sul fronte delladonnatrapuntata: cinque outfit per abbinarla con stile X Per la Primavera 2025, infatti, si fa largo un modello inaspettato, eppure grande protagonista delle passerelle.