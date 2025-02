Linkiesta.it - PER 2 La crisi energetica della Moldova, e i ricatti della Russia

Il 16 dicembre 2024 ladichiarava lo stato di emergenza. La Transnistria, la regione filorussa a nord del Paese, lo aveva già fatto il 10 dicembre. Per capire come ci si è arrivati e come le autorità cerchino di non far restare una parte del Paese al buio, Linkiesta ha intervistato Oleg Serebrian, vicepremier moldavo per la Reintegrazione.«Il contratto per il transito di gas naturale sul territorio ucraino, stipulato tra Naftogaz Ucraina e Gazprom, che garantiva il passaggio del gas verso la Transnistria, è scaduto il 31 dicembre 2024», spiega Serebrian. Da qui l’interruzione delle forniture. Ma Kyjiv aveva comunicato per tempo, già durante tutto il 2023, che non poteva prorogarlo. «Gazprom ha poi deciso unilateralmente di non onorare il contratto firmato nel 2022 con Chi?in?u, valido fino a settembre».