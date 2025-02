Oasport.it - Pentathlon, Giorgio Malan: “Voglio continuare a migliorare, l’obiettivo è Los Angeles 2028”

Leggi su Oasport.it

Siamo ai nastri di partenza della nuova stagione per quanto riguarda ilmoderno. Uno degli atleti che andranno seguiti con la maggiore attenzione è, senza dubbio,. Il classe 2000, bronzo olimpico a Parigi 2024, si rimbocca le maniche in vista di una annata di estrema importanza per la sua intera carriera.inizia il suo racconto direttamente dalle origini del suo rapporto con questa disciplina: “Mi sono avvicinato almoderno a 8-9 anni ed era per me puro divertimento, come lo è anche adesso, ma senza concentrarmi troppo sulla preparazione di una gara. Ricordo che agli inizi, quando ho provato cominciando con corsa e nuoto, mi è piaciuto subito molto, così come l’idea di provare poi tutti gli altri sport, cosa che mi ha sempre affascinato molto“.