"Peccato la chiusura di alcune attività"

"Siamo qui da otto anni e siamo contenti perché si lavora". Barbara Sternini gestisce il forno di via Castel San Pietro ed è soddisfatta, anche se non nasconde che il quartiere negli anni è cambiato. "Hanno chiuso diversee si percepisce. Prima c’era una banca e questo portava tanto movimento. Ha chiuso anche una macelleria e anni fa c’erano le poste, è chiaro che in quartieri come questo si avvertono i cambiamenti più che in altri luoghi, perché qui c’è sempre stato tutto". Quello che invece non manca, assicura Sternini, sono le agenzie immobiliari. "I miei clienti sono sia di passaggio che residenti, purtroppo le modifiche alla viabilità e la carenza di parcheggi hanno ridotto le presenze occasionali".