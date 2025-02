Nerdpool.it - PAYDAY 3: Jacket torna nel gioco, ecco i dettagli

Leggi su Nerdpool.it

, il leggendario heister con la maschera da pollo e il registratore vocale, farà il suo ritorno nell’universo di3 il 3 febbraio. Per celebrare il suo arrivo, Starbreeze ha rilasciato un nuovo trailer che mostra il caos cheporterà con sé.Don’t Be a Hero – Il MiniTribute a Hotline MiamiStarbreeze ha creato “Don’t Be a Hero”, un miniispirato a Hotline Miami, la serie da cui proviene. Sviluppato da Vincent Hellberg, iloffre una prospettiva ribaltata:I giocatori vestono i panni di Milton, un cassiere di banca ossessionato dalla gang di.L’obiettivo non è compiere rapine, ma sopravvivere alla gang, salvare i colleghi e arraffare del denaro.DLC Personaggio– Contenuti Gratuiti e a Pagamentonon è solo un personaggio, ma un’icona dell’universo di