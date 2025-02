Inter-news.it - Pavlovic: «Il mio primo derby da titolare. Vogliamo lottare!»

Il difensore del Milan è alda. Il giocatore arrivato in estate ha parlato in questo modo della partita contro l'Inter su Sky Sport. PRIMA VOLTA – è carico e non vuole lasciare punti nella partita contro l'Inter a San Siro: «Il mio, sono pronto e emozionato. Spero vada nel migliore dei modi. Difficile prepararsi con il mercato aperto, è stato particolare. Si parla tanto sui media, due sono andati via ma siamo uniti e abbiamo lavorato sodo. vincere. Conceicao? Abbiamo analizzato l'Inter, non abbiamo parlato tanto prima della partita. La cosa più importante è che dobbiamo essere uniti per in ogni palla e su ogni duello»