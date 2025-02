Inter-news.it - Pavlovic: «Cerchiamo di avere massimo. Spero nel finale dell’ultimo derby»

Leggi su Inter-news.it

Tutto pronto a San Siro per Milan-Inter. Prima di scendere in campo per disputare il terzodella stagione Strahinjaracconta le proprie sensazioni sul match.IL– Strahinja, tra i protagonisti di Milan-Inter, dichiara a Dazn: «Settimana difficile? È il giorno deldi ottenere ilda questa partita. Abbiamo avuto una grande mentalità, soprattutto nell’ultimo, perché abbiamo vinto nelche sia così anche oggi. Anche nel primoabbiamo vinto».Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «di