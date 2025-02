Inter-news.it - Paventi: «Inter, tanti rimpianti dalla Supercoppa. Ora resettare!»

Leggi su Inter-news.it

L’deve rialzarsi nei derby. La squadra di Simone Inzaghi ha perso gli ultimi due e uno è valso anche laItaliana. Andreane parla su Sky Sport.STORIA – La storia dei derby in questa stagione non è proprio positiva per l’di Simone Inzaghi. La squadra nerazzurra ha subito solo tre sconfitte da agosto, due di queste sono arrivate contro il Milan. Prima quello di Paulo Fonseca, poi quello di Sergio Conceicao. Entrambi gli allenatori hanno trovato il modo di superare i nerazzurri, che oggi rischiano di far diventare un incubo questo match. C’è bisogno di reagire!, serve una reazione contro il Milan! La conferma diCOMMENTO – Andreaconferma: «Ci sonoper la. In quella partita Inzaghi e i suoi potevano gestire meglio il vantaggio, potevano difendere meglio sui gol subiti in contropiede dai rossoneri.