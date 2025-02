Cityrumors.it - Paura per Tajani: il figlio si sente male in campo, cosa è successo e come sta

Momenti di terrore per il vicepremier. Filippo ha avuto un malore mentre stava giocando a calcio con il Ferentino. Ecco le sue condizioniStava giocando con il suo Ferentino, squadra di Eccellenza laziale, quando ha accusato un malore in. Filippodel vicepremier, ad un certo punto si è accasciato in. Immediati i soccorsi per il 31enne che, dopo aver perso conoscenza per qualche secondo, è ritornato vigile.per: ilsiinsta (Ansa) – cityrumors.itIl giocatore è stato trasferito in codice rosso all’ospedale Gemelli di Roma per tutti gli accertamenti del caso. Nel frattempo le due squadre hanno deciso di comune accordo di sospendere la partita per consentire allo staff tecnico e ai giocatori del Ferentino di raggiungere la Capitale per stare vicino al proprio compagno e superare un periodo di shock vissuto inper diversi secondi.